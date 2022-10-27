Україна імпортувала електроенергію з Європи в тестовому режимі

Виправлено 21:37. У попередній версії новини йшлося про те, що імпорт електроенергії з Європи відбувся вперше в історії, але пізніше "ЄвроПравді" уточнили, що це не так. Перепрошуємо за помилку.

Державний трейдер "Енергетична компанія України" в четвер здійснив перший тестовий імпорт електроенергії з Європи.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення підприємства.

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Уточнюється, що тестовий імпорт електроенергії відбувся зі Словаччини, його потужність становила 1 МВт.

Право на імпорт "Енергетична компанія України" отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж, який у вівторок провів оператор національної системи передачі НЕК "Укренерго".

"Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", – пояснив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

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Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Але 10 жовтня через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів Україна оголосила, що припиняє експорт електроенергії до Європи.