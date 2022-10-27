Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина импортировала электроэнергию из Европы в тестовом режиме

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 21:09
Украина импортировала электроэнергию из Европы в тестовом режиме
иллюстративное фото Pixabay

Исправлено 21:37. В предыдущей версии новости говорилось о том, что импорт электроэнергии из Европы состоялся впервые в истории, но позже "ЕвроПравде" уточнили, что это не так. Приносим извинения за ошибку.

Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" в четверг осуществил первый тестовый импорт электроэнергии из Европы.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение предприятия.

Реклама:

Уточняется, что тестовый импорт электроэнергии состоялся из Словакии, его мощность составляла 1 МВт.

Право на импорт "Энергетическая компания Украины" получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который во вторник провел оператор национальной системы передачи НЭК "Укрэнерго".

"Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", - пояснил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

Но 10 октября из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов Украина объявила, что прекращает экспорт электроэнергии в Европу.

Темы: электроэнергияЕвропаимпортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
электроэнергия
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации - СМИ
В России веерные отключения электроэнергии, РФ ограничила перетоки в Китай
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: