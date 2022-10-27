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Украина импортировала электроэнергию из Европы в тестовом режиме

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 21:09
иллюстративное фото Pixabay

Исправлено 21:37. В предыдущей версии новости говорилось о том, что импорт электроэнергии из Европы состоялся впервые в истории, но позже "ЕвроПравде" уточнили, что это не так. Приносим извинения за ошибку.

Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" в четверг осуществил первый тестовый импорт электроэнергии из Европы.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение предприятия.

Уточняется, что тестовый импорт электроэнергии состоялся из Словакии, его мощность составляла 1 МВт.

Право на импорт "Энергетическая компания Украины" получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который во вторник провел оператор национальной системы передачи НЭК "Укрэнерго".

"Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", - пояснил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

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Но 10 октября из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов Украина объявила, что прекращает экспорт электроэнергии в Европу.

Темы: электроэнергияЕвропаимпортвойна
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