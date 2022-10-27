Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київське озеро Алмазне визнали ландшафтним заказником

Катерина ТищенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 21:41
Київське озеро Алмазне визнали ландшафтним заказником
Озеро Алмазне, фото з Facebook Євгенії Кулеби

Київрада визнала озеро Алмазне у Києві ландшафтним заказником місцевого значення.

Джерело: депутатка Київради та засновниця ГО "Місто-Сад" Євгенія Кулеба у Facebook

Деталі: Кулеба повідомила, що територія заказника включає саме найбільше озеро Києва і прибережно-захисну смугу площею 185,3 га.

Реклама:

Вона пояснила, що тепер берег озера не зможуть "укріплювати, шляхом будівництва на ньому ТЦ", наприклад. Берег залишиться природнім, озеро не можна засипати.

"На території, що заповідана, ростуть рослини, які занесені до Червоної книги, мешкають плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Боннською конвенціями, це місце живлення найбільшого орла Європи — орлана-білохвоста, саме озеро — потужний острів охолодження міста", — зазначила Кулеба.

Теми: Київекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: