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Київське озеро Алмазне визнали ландшафтним заказником

Катерина ТищенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 21:41

Київрада визнала озеро Алмазне у Києві ландшафтним заказником місцевого значення.

Джерело: депутатка Київради та засновниця ГО "Місто-Сад" Євгенія Кулеба у Facebook

Деталі: Кулеба повідомила, що територія заказника включає саме найбільше озеро Києва і прибережно-захисну смугу площею 185,3 га.

Вона пояснила, що тепер берег озера не зможуть "укріплювати, шляхом будівництва на ньому ТЦ", наприклад. Берег залишиться природнім, озеро не можна засипати.

"На території, що заповідана, ростуть рослини, які занесені до Червоної книги, мешкають плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Боннською конвенціями, це місце живлення найбільшого орла Європи — орлана-білохвоста, саме озеро — потужний острів охолодження міста", — зазначила Кулеба.

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Теми: Київекологія
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