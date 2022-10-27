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Киевское озеро Алмазное признали ландшафтным заказником

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 21:41
Озеро Алмазное, фото из Facebook Евгении Кулебы

Киевсовет признал озеро Алмазное в Киеве ландшафтным заказником местного значения.

Источник: депутат Киевсовета и основательница ОО "Город-Сад" Евгения Кулеба в Facebook

Детали: Кулеба сообщила, что территория заказника включает самое большое озеро Киева и прибрежно-защитную полосу площадью 185,3 га.

Она пояснила, что теперь берег озера не смогут "укреплять, путем строительства на нем ТЦ", например. Берег останется естественным, озеро нельзя засыпать.

"На заповедной территории растут растения, которые занесены в Красную книгу, обитают пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, которые охраняются Бернской и Боннской конвенциями, это место питания крупнейшего орла Европы – орлана-белохвоста, само озеро – мощный остров охлаждения города", – отметила Кулеба.

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Темы: Киевэкология
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