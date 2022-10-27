Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевское озеро Алмазное признали ландшафтным заказником

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 21:41
Киевское озеро Алмазное признали ландшафтным заказником
Озеро Алмазное, фото из Facebook Евгении Кулебы

Киевсовет признал озеро Алмазное в Киеве ландшафтным заказником местного значения.

Источник: депутат Киевсовета и основательница ОО "Город-Сад" Евгения Кулеба в Facebook

Детали: Кулеба сообщила, что территория заказника включает самое большое озеро Киева и прибрежно-защитную полосу площадью 185,3 га.

Реклама:

Она пояснила, что теперь берег озера не смогут "укреплять, путем строительства на нем ТЦ", например. Берег останется естественным, озеро нельзя засыпать.

"На заповедной территории растут растения, которые занесены в Красную книгу, обитают пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, которые охраняются Бернской и Боннской конвенциями, это место питания крупнейшего орла Европы – орлана-белохвоста, само озеро – мощный остров охлаждения города", – отметила Кулеба.

Темы: Киевэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: