Киевское озеро Алмазное признали ландшафтным заказником

Киевсовет признал озеро Алмазное в Киеве ландшафтным заказником местного значения.

Источник: депутат Киевсовета и основательница ОО "Город-Сад" Евгения Кулеба в Facebook

Детали: Кулеба сообщила, что территория заказника включает самое большое озеро Киева и прибрежно-защитную полосу площадью 185,3 га.

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Она пояснила, что теперь берег озера не смогут "укреплять, путем строительства на нем ТЦ", например. Берег останется естественным, озеро нельзя засыпать.

"На заповедной территории растут растения, которые занесены в Красную книгу, обитают пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, которые охраняются Бернской и Боннской конвенциями, это место питания крупнейшего орла Европы – орлана-белохвоста, само озеро – мощный остров охлаждения города", – отметила Кулеба.