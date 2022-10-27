Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім про "програмний" спіч Путіна: Взагалі нічого нового

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 21:46
Карін Жан-П’єр, ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати не побачили в промові президента Росії Володимира Путіна в клубі "Валдай" у четвер нічого, що б вказувало на зміну російських стратегічних цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він (Путін) не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно як мінімум з того, що він почав неспровоковану війну в Україну", – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, підхід США "залишається незмінним: продовження підтримки України разом із іншими країнами світу, поки Росія веде цю жорстоку війну".

У четвер Путін виступив на "Валдайському форумі", який був створений як платформа для розробки стратегії Росії.

Протягом чотирьох годин спічу й відповідей на запитання російський президент повторював звичні пропагандистські тези про "гегемонію Заходу" та боротьбу Росії проти неї.

Також він коментував питання можливого ядерного удару РФ і участі в саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАПутін
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Штайнмаєр: Путін особисто винен у перетворенні європейського порядку безпеки на попіл

До шести годин без світла: ДТЕК готує нові графіки віялових відключень у Києві

У Туреччині за запитом Росії затримали журналістку ATR

ЗСУ вже також використовують дрони-камікадзе – речник Повітряних сил

У Радбезі РФ назвали сектою один із єврейських рухів: Патрушев уже спішить з вибаченнями

З Приватбанку звільнили "героя "батальону Монако" Лебединця

Усі новини...
США
США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією
Пентагон: Росія поки не планує застосування "брудної бомби"
США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім
Останні новини
15:32
Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Росії за війну
15:24
Не повернувся з лікарні: військового ЗСУ засудили на 5 років за дезертирство
15:22
Пальне дорожчатиме до 20% на рік – НБУ
15:06
ЗМІ: В Білорусі затримали директора магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ
15:04
На Київщині триває вимкнення електрики, говорити про стабілізацію системи зарано – ОВА
15:03
відео, фото"Чесно віджали": Нацгвардія використовує трофейну техніку росіян для контрнаступу
14:56
В Ізюмі планують перейменування: Відродження почнемо з вмивання міста
14:52
фотоВолонтери запускають пошив військової жіночої форми з урахуванням особливостей фізіології
14:48
Стефанішина і Татаров дотичні до хабаря Микитася – Центр протидії корупції
14:47
Медведєв пропонує виконати "вимоги" Росії, щоб в українців з’явилося світло, в ОП відповіли
Усі новини...