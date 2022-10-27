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Білий дім про "програмний" спіч Путіна: Взагалі нічого нового

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 21:46
Білий дім про програмний спіч Путіна: Взагалі нічого нового
Карін Жан-П’єр, ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати не побачили в промові президента Росії Володимира Путіна в клубі "Валдай" у четвер нічого, що б вказувало на зміну російських стратегічних цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він (Путін) не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно як мінімум з того, що він почав неспровоковану війну в Україну", – зазначила вона.

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За словами представниці Білого дому, підхід США "залишається незмінним: продовження підтримки України разом із іншими країнами світу, поки Росія веде цю жорстоку війну".

У четвер Путін виступив на "Валдайському форумі", який був створений як платформа для розробки стратегії Росії.

Протягом чотирьох годин спічу й відповідей на запитання російський президент повторював звичні пропагандистські тези про "гегемонію Заходу" та боротьбу Росії проти неї.

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Також він коментував питання можливого ядерного удару РФ і участі в саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

Теми: СШАПутін
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