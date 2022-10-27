Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом о "программном" спиче Путина: Вообще ничего нового

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 21:46
Карин Жан-Пьер, ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты не увидели в речи президента России Владимира Путина в клубе "Валдай" в четверг ничего, что бы указывало на изменение российских стратегических целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Скажу о речи Путина довольно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он (Путин) не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно как минимум из того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", - отметила она.

По словам представительницы Белого дома, подход США "остается неизменным: продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".

В четверг Путин выступил на "Валдайском форуме", который был создан как платформа для разработки стратегии России.

В течение четырех часов спича и ответов на вопросы российский президент повторял привычные пропагандистские тезисы о "гегемонии Запада" и борьбе России против нее.

Также он комментировал вопросы возможного ядерного удара РФ и участия в саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел

До шести часов без света: ДТЭК готовит новые графики веерных отключений в Киеве

В Турции по запросу России задержали журналистку ATR

ВСУ уже тоже используют дроны-камикадзе – спикер Воздушных сил

В Совбезе РФ назвали сектой одно из еврейских движений: Патрушев уже спешит с извинениями

Из Приватбанка уволили "героя "батальона Монако" Лебединца

Все новости...
США
США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией
Пентагон: Россия пока не планирует применение "грязной бомбы"
США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом
Последние новости
15:07
В каких случаях включается воздушная тревога – рассказал представитель воздушных сил
15:06
СМИ: В Беларуси задержали директора магазина, который отказался обслуживать военных РФ
15:03
видео, фото"Честно отжали": Нацгвардия использует трофейную технику россиян для контрнаступления
14:56
В Изюме планируют переименование: Возрождение начнем с умывания города
14:52
фотоВолонтеры запускают пошив военной женской формы с учетом особенностей физиологии
14:48
Стефанишина и Татаров причастны к взятке Микитася – Центр противодействия коррупции
14:47
Медведев предлагает выполнить "требования" России, чтобы у украинцев появился свет, в ОП ответили
14:31
Только с июля в Узбекистан из России выехали почти 200 тысяч россиян
14:22
Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел
14:19
Украинцы снова переходят на зимнее время: когда переводить часы
Все новости...