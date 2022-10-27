Белый дом о "программном" спиче Путина: Вообще ничего нового

Соединенные Штаты не увидели в речи президента России Владимира Путина в клубе "Валдай" в четверг ничего, что бы указывало на изменение российских стратегических целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Скажу о речи Путина довольно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он (Путин) не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно как минимум из того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", - отметила она.

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По словам представительницы Белого дома, подход США "остается неизменным: продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".

В четверг Путин выступил на "Валдайском форуме", который был создан как платформа для разработки стратегии России.

В течение четырех часов спича и ответов на вопросы российский президент повторял привычные пропагандистские тезисы о "гегемонии Запада" и борьбе России против нее.

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Также он комментировал вопросы возможного ядерного удара РФ и участия в саммите "Группы двадцати" в Индонезии.