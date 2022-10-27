ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Були намагання російсько-окупаційних військ прорватися в Білогорівку, але нічого не вийшло. Всі наступи були відбиті.

Що стосується трохи іншого напрямку Сватово-Кремінна, то там просуваються Збройні Сили України".

Деталі: Гайдай пояснив, що просування йде повільно, але "це досить прогнозовано".

"Тому що фактору несподіванки вже немає, в окупантів був час, щоб підтягнути резерви і зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони зараз обстрілюють всі населені пункти щільним вогнем, які їм довелося залишити. І погода, на жаль, зовсім не сприяє – не перший день поспіль ідуть зливи і техніка банально в’язне. Іноді просування вперед іде тільки за рахунок піхоти", - пояснив він.

Водночас він підкреслив, що "можна констатувати, що йдуть не позиційні бої, а просуваються Збройні Сили України".