Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

Катерина ТищенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 22:22
ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай
Сергій Гайдай, фото з Telegram

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Були намагання російсько-окупаційних військ прорватися в Білогорівку, але нічого не вийшло. Всі наступи були відбиті.

Реклама:

Що стосується трохи іншого напрямку Сватово-Кремінна, то там просуваються Збройні Сили України".

Деталі: Гайдай пояснив, що просування йде повільно, але "це досить прогнозовано".

"Тому що фактору несподіванки вже немає, в окупантів був час, щоб підтягнути резерви і зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони зараз обстрілюють всі населені пункти щільним вогнем, які їм довелося залишити. І погода, на жаль, зовсім не сприяє – не перший день поспіль ідуть зливи і техніка банально в’язне. Іноді просування вперед іде тільки за рахунок піхоти", - пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він підкреслив, що "можна констатувати, що йдуть не позиційні бої, а просуваються Збройні Сили України".

Теми: Луганська областьвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський: Росіяни не готові залишити Херсон, це інформаційна операція
Зеленський закликає Китай не балансувати, а послати меседж Росії
Путін дав задню із ядерними погрозами: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні"
США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: