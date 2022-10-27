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ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 22:22
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Были попытки российско-оккупационных войск прорваться в Белогоровку, но ничего не получилось. Все наступления были отражены.

Что касается немного другого направления Сватово-Кременная, то там продвигаются Вооруженные Силы Украины".

Детали: Гайдай пояснил, что продвижение идет медленно, но "это достаточно прогнозируемо".

"Потому что фактора неожиданности уже нет, у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и разрушить мосты, очень мощно заминировать территорию. Они сейчас обстреливают все населенные пункты плотным огнем, которые им пришлось оставить. И погода, к сожалению, совсем не способствует – не первый день подряд идут ливни и техника банально вязнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты", – пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что "можно констатировать, что идут не позиционные бои, а продвигаются Вооруженные Силы Украины".

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Темы: Луганская областьвойнаВооруженные силы
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