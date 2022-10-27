Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 22:22
ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Были попытки российско-оккупационных войск прорваться в Белогоровку, но ничего не получилось. Все наступления были отражены.

Реклама:

Что касается немного другого направления Сватово-Кременная, то там продвигаются Вооруженные Силы Украины".

Детали: Гайдай пояснил, что продвижение идет медленно, но "это достаточно прогнозируемо".

"Потому что фактора неожиданности уже нет, у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и разрушить мосты, очень мощно заминировать территорию. Они сейчас обстреливают все населенные пункты плотным огнем, которые им пришлось оставить. И погода, к сожалению, совсем не способствует – не первый день подряд идут ливни и техника банально вязнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты", – пояснил он.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время он подчеркнул, что "можно констатировать, что идут не позиционные бои, а продвигаются Вооруженные Силы Украины".

Темы: Луганская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский: Россияне не готовы покинуть Херсон, это информационная операция
Зеленский призывает Китай не балансировать, а послать месседж России
Путин дал заднюю с ядерными угрозами: "Нам не нужен ядерный удар по Украине"
США передадут Украине первые системы NASAMS в начале ноября - глава Пентагона
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: