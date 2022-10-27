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Німеччина не квапиться поповнити запаси зброї, які вичерпуються через допомогу Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 22:37

Німеччина відчуває труднощі зі збільшенням оборонних закупівель і заміщенням зброї та боєприпаси, які вона передала Україні, попри обіцянки канцлера Олафа Шольца виділити 100 мільярдів євро на модернізацію збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джерело, пов’язане з процедурами оборонних закупівель Німеччини, в четвер сказало агенції, що "руху майже немає", і станом на сьогодні було розміщено дуже мало замовлень.

Таку ж думку Reuters не під запис висловили керівники оборонних підприємств, назвавши млявими дії німецького уряду з поповнення запасів Бундесверу через повільні процедури й відсутність рішень на найвищому рівні.

"Ми очікували б побачити набагато більше замовлень до цього часу", – сказав один з керівників оборонної промисловості Німеччини на умовах анонімності. "В Україні йде війна, але процедури тут все ще працюють в режимі мирного часу, в той час як інфляція з'їдає гроші", – сказав інший.

Серед іншого, немає прогресу у питанні заміни 14 самохідних гаубиць та 13,5 тисяч артилерійських боєприпасів, які Німеччина поставив Україні зі складів Бундесверу, стверджують джерела Reuters. Серед причин називають відмову міністра фінансів Крістіана Лінднера схвалити витрати.

Водночас у Німеччини й до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був дефіцит озброєння, зокрема систем протиповітряної малої та середньої дальності – зокрема IRIS-T SLM, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.

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Війна Росії проти України стала поворотним моментом для оборонної політики Німеччини, оскільки країна створила спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації своїх збройних сил. Але станом на зараз була використана незначна частка цих коштів, кажуть джерела Reuters.

Нагадаємо, у вересні Шольц заявив, що Німеччина готова стати лідером європейської безпеки і повинна стати "найкраще оснащеною збройною силою" в Європі.

Теми: Німеччиназброя
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