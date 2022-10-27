Німеччина не квапиться поповнити запаси зброї, які вичерпуються через допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина відчуває труднощі зі збільшенням оборонних закупівель і заміщенням зброї та боєприпаси, які вона передала Україні, попри обіцянки канцлера Олафа Шольца виділити 100 мільярдів євро на модернізацію збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джерело, пов’язане з процедурами оборонних закупівель Німеччини, в четвер сказало агенції, що "руху майже немає", і станом на сьогодні було розміщено дуже мало замовлень.

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Таку ж думку Reuters не під запис висловили керівники оборонних підприємств, назвавши млявими дії німецького уряду з поповнення запасів Бундесверу через повільні процедури й відсутність рішень на найвищому рівні.

"Ми очікували б побачити набагато більше замовлень до цього часу", – сказав один з керівників оборонної промисловості Німеччини на умовах анонімності. "В Україні йде війна, але процедури тут все ще працюють в режимі мирного часу, в той час як інфляція з'їдає гроші", – сказав інший.

Серед іншого, немає прогресу у питанні заміни 14 самохідних гаубиць та 13,5 тисяч артилерійських боєприпасів, які Німеччина поставив Україні зі складів Бундесверу, стверджують джерела Reuters. Серед причин називають відмову міністра фінансів Крістіана Лінднера схвалити витрати.

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Водночас у Німеччини й до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був дефіцит озброєння, зокрема систем протиповітряної малої та середньої дальності – зокрема IRIS-T SLM, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.

Війна Росії проти України стала поворотним моментом для оборонної політики Німеччини, оскільки країна створила спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації своїх збройних сил. Але станом на зараз була використана незначна частка цих коштів, кажуть джерела Reuters.

Нагадаємо, у вересні Шольц заявив, що Німеччина готова стати лідером європейської безпеки і повинна стати "найкраще оснащеною збройною силою" в Європі.