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Германия не торопится пополнить запасы оружия, которые исчерпываются из-за помощи Украине - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 22:37

Германия испытывает трудности с увеличением оборонных закупок и замещением оружия и боеприпасов, которые она передала Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Источник, связанный с процедурами оборонных закупок Германии, в четверг сказал агентству, что "движения почти нет", и по состоянию на сегодня было размещено очень мало заказов.

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Такое же мнение Reuters не под запись высказали руководители оборонных предприятий, назвав вялыми действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.

"Мы ожидали бы увидеть гораздо больше заказов к этому времени", - сказал один из руководителей оборонной промышленности Германии на условиях анонимности. "В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, в то время как инфляция съедает деньги", - сказал другой.

Среди прочего, нет прогресса в вопросе замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине со складов Бундесвера, утверждают источники Reuters. Среди причин называют отказ министра финансов Кристиана Линднера одобрить расходы.

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В то же время у Германии и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был дефицит вооружения, в частности систем противовоздушной малой и средней дальности - в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.

Война России против Украины стала поворотным моментом для оборонной политики Германии, поскольку страна создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил. Но по состоянию на сейчас была использована незначительная часть этих средств, говорят источники Reuters.

Напомним, в сентябре Шольц заявил, что Германия готова стать лидером европейской безопасности и должна стать "лучше всего оснащенной вооруженной силой" в Европе.

Темы: Германияоружие
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