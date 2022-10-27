Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия не торопится пополнить запасы оружия, которые исчерпываются из-за помощи Украине - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 22:37

Германия испытывает трудности с увеличением оборонных закупок и замещением оружия и боеприпасов, которые она передала Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Источник, связанный с процедурами оборонных закупок Германии, в четверг сказал агентству, что "движения почти нет", и по состоянию на сегодня было размещено очень мало заказов.

Такое же мнение Reuters не под запись высказали руководители оборонных предприятий, назвав вялыми действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.

"Мы ожидали бы увидеть гораздо больше заказов к этому времени", - сказал один из руководителей оборонной промышленности Германии на условиях анонимности. "В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, в то время как инфляция съедает деньги", - сказал другой.

Среди прочего, нет прогресса в вопросе замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине со складов Бундесвера, утверждают источники Reuters. Среди причин называют отказ министра финансов Кристиана Линднера одобрить расходы.

В то же время у Германии и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был дефицит вооружения, в частности систем противовоздушной малой и средней дальности - в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.

ВИДЕО ДНЯ

Война России против Украины стала поворотным моментом для оборонной политики Германии, поскольку страна создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил. Но по состоянию на сейчас была использована незначительная часть этих средств, говорят источники Reuters.

Напомним, в сентябре Шольц заявил, что Германия готова стать лидером европейской безопасности и должна стать "лучше всего оснащенной вооруженной силой" в Европе.

Темы: Германияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Горючее будет дорожать до 20% в год – НБУ

Медведев предлагает выполнить "требования" России, чтобы у украинцев появился свет, в ОП ответили

Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел

До шести часов без света: ДТЭК готовит новые графики веерных отключений в Киеве

В Турции по запросу России задержали журналистку ATR

В Совбезе РФ назвали сектой одно из еврейских движений: Патрушев уже спешит с извинениями

Все новости...
Германия
Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения РФ
Германия передала Украине два надводных дрона
Германия одобрила противоречивые инвестиции Китая в порт Гамбурга
Последние новости
16:11
Киевлян призывают быть осторожными на дорогах в темноте и носить фликеры
16:03
Рост цен на куриные яйца остановился – Минагрополитики
16:00
Россия ввела "автоматическое гражданство РФ" для жителей оккупированной Запорожской области
15:59
Зерновая инициатива: из портов вышел караван из шести судов
15:58
Киевлян призывают носить светоотражатели на одежде в темное время суток
15:45
Акции Credit Suisse обрушились после решения сократить штат и покрыть убытки инвестициями
15:32
Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России за войну
15:24
Не вернулся из больницы: военного ВСУ осудили на 5 лет за дезертирство
15:22
Горючее будет дорожать до 20% в год – НБУ
15:06
СМИ: В Беларуси задержали директора магазина, который отказался обслуживать военных РФ
Все новости...