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США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 22:54
США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону
ЗРК NASAMS, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у четвер на брифінгу під час презентації Стратегії національної оборони США.

"Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати й здійснити підготовку (українських) військових", – зазначив глава Пентагону.

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Він згадав про наміри Іспанії передати пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk, про що раніше сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Такі кроки вітаються. Тепер потрібно навчити військових ними користуватися, і ми працюємо над цим. І продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", – наголосив Остін.

Раніше Грегорі Гейс, голова американської компанії Raytheon Technologies, оголосив, що передав американському уряду дві системи NASAMS, призначені для України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Загалом США зобов’язалися надати Україні вісім систем NASAMS, шість із них – у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Теми: СШАзброя
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