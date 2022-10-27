США передадут Украине первые системы NASAMS в начале ноября - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в четверг на брифинге во время презентации Стратегии национальной обороны США.

"Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку (украинских) военных", - отметил глава Пентагона.

Он упомянул о намерениях Испании передать пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk, о чем ранее сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Такие шаги приветствуются. Теперь нужно научить военных ими пользоваться, и мы работаем над этим. И продолжаем упорную работу, чтобы гарантировать, что там, где это возможно, страны как можно быстрее передают средства ПВО для поддержки Украины", - подчеркнул Остин.

Ранее Грегори Хейс, глава американской компании Raytheon Technologies, объявил, что передал американскому правительству две системы NASAMS, предназначенные для Украины.

Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS Соединенные Штаты объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

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Всего США обязались предоставить Украине восемь систем NASAMS, шесть из них - в пакете помощи на три миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.