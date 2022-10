У ЄС досягли домовленості про заборону двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року

Рада Європейського Союзу і Європейський парламент у четвер увечері досягли політичної домовленості щодо регламенту з посилення стандартів викидів вуглецю для автомобілів та мікроавтобусів, зокрема повної заборони двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила Чехія, яка нині головує в Раді ЄС.

#FitFor55 | 🤝 DEAL! We have just reached a provisional political agreement between the @EUCouncil and the @Europarl_EN on the CO2 emission standards for cars and vans 🚙💨



This is the first agreed proposal from the Fit for 55 package.#EU2022CZ



