В ЕС достигли договоренности о запрете двигателей внутреннего сгорания до 2035 года

Совет Европейского Союза и Европейский парламент в четверг вечером достигли политической договоренности по регламенту по ужесточению стандартов выбросов углерода для автомобилей и микроавтобусов, в частности полного запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

#FitFor55 | 🤝 DEAL! We have just reached a provisional political agreement between the @EUCouncil and the @Europarl_EN on the CO2 emission standards for cars and vans 🚙💨



This is the first agreed proposal from the Fit for 55 package.#EU2022CZ



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Европейские парламентарии и представители государств-членов согласились на сокращение выбросов углерода автомобилями на 55% до 2030 года и на 50% - для микроавтобусов, а к 2035-му они должны быть уменьшены до нуля.

Среди прочего, также будет введена регистрация транспортных средств, использующих экологически чистое топливо, и разработана общая для ЕС методология оценки выбросов углерода транспортными средствами.

Политическая договоренность теперь должна быть официально принята Советом ЕС и Европарламентом.

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Соглашение ознаменует скорую победу одного из самых противоречивых предложений ЕС, объявленного чуть больше года назад в рамках запланированной большой "зеленой" перестройки экономики блока, и тех, кто утверждает, что вторжение России в Украину и последующий энергетический кризис ускорит переходный период блока, а не будет препятствовать ему.

Утвержденный регламент станет первым в рамках "зеленых" планов ЕС, известных как "Fit for 55", целью которых является сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% в течение этого десятилетия.

Напомним, в июне правительства ЕС в целом поддержали ключевые усилия по сокращению выбросов, которые приблизили блок к внедрению радикальных мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов на 55% в этом десятилетии.