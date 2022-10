В ЕС достигли договоренности о запрете двигателей внутреннего сгорания до 2035 года

Совет Европейского Союза и Европейский парламент в четверг вечером достигли политической договоренности по регламенту по ужесточению стандартов выбросов углерода для автомобилей и микроавтобусов, в частности полного запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

#FitFor55 | 🤝 DEAL! We have just reached a provisional political agreement between the @EUCouncil and the @Europarl_EN on the CO2 emission standards for cars and vans 🚙💨



This is the first agreed proposal from the Fit for 55 package.#EU2022CZ



More ⬇️https://t.co/OrnHFUAKF4 pic.twitter.com/ncpeXTg1jY