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92% угорців вважають, що війна України і РФ має закінчитися негайним миром – опитування

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 23:36

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опубліковане в четвер опитування компанії Századvég.

Так, 92% респондентів в Угорщині обрали варіант "Бойові дії повинні бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів", і тільки 6% вважають, що "війна має тривати доти, доки Україна не переможе Владіміра Путіна".

Крім того, 67% опитаних угорців негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського (у вересні було 68%), до Путіна ж так ставляться 72% (було 69%).

Так само зріс рейтинг несхвалення угорцями президента США Джо Байдена (до 67% з 64%) і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (з 50% до 55%). "Політика каральних заходів Брюсселя не відповідає очікуванням угорців, а популярність президента Єврокомісії в останні тижні продовжує знижуватися", – так це коментують у Századvég.

Окремо в респондентів спитали, хто сприяє досягненню миру в Україні. Прогнозовано найчастіше називали владу Угорщини (84%). Також частіше опитані угорці в цьому плані схвалювали діяльність ЄС (50% за, 42% проти) і Китаю (38% за, 34% проти). Різко негативними були оцінки США – 29% вважають, що вони за мир, 63% протилежної думки.

"Виходячи з попередніх аналітичних досліджень, очевидно, що угорці виступають проти будь-яких кроків у контексті російсько-української війни, які б перешкоджали досягненню компромісу та якнайшвидшому завершенню збройного протистояння шляхом мирних переговорів", – підсумовує Századvég.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

В МЗС України на це зауважили: якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки можуть опинитися в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву.

Читайте також: Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана.

Теми: Угорщинавійнаопитування
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