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92% венгров считают, что война Украины и РФ должна закончиться немедленным миром - опрос

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 23:36

Подавляющее большинство граждан Венгрии считает, что Украина и Россия должны немедленно сесть за стол переговоров и договориться о прекращении военных действий, при этом отношение к руководителям этих государств среди венгров одинаково негативное.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный в четверг опрос компании Századvég.

Так, 92% респондентов в Венгрии выбрали вариант "Боевые действия должны быть немедленно прекращены и стороны должны сесть за стол переговоров", и только 6% считают, что "война должна продолжаться до тех пор, пока Украина не победит Владимира Путина".

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Кроме того, 67% опрошенных венгров негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому (в сентябре было 68%), к Путину же так относятся 72% (было 69%).

Так же вырос рейтинг неодобрения венграми президента США Джо Байдена (до 67% с 64%) и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (с 50% до 55%). "Политика карательных мер Брюсселя не соответствует ожиданиям венгров, а популярность президента Еврокомиссии в последние недели продолжает снижаться", - так это комментируют в Századvég.

Отдельно у респондентов спросили, кто способствует достижению мира в Украине. Прогнозируемо чаще всего называли власть Венгрии (84%). Также чаще опрошенные венгры в этом плане одобряли деятельность ЕС (50% за, 42% против) и Китая (38% за, 34% против). Резко негативными были оценки США - 29% считают, что они за мир, 63% противоположного мнения.

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"Исходя из предыдущих аналитических исследований, очевидно, что венгры выступают против любых шагов в контексте российско-украинской войны, которые бы препятствовали достижению компромисса и скорейшему завершению вооруженного противостояния путем мирных переговоров", - заключает Századvég.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

В МИД Украины на это заметили: если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки могут оказаться в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.

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Темы: Венгриявойнаопрос
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