Зеленський: Нацизм приходить у новій масці, але з тією ж метою

Президент України Володимир Зеленський провів паралелі між нацизмом у ІІ Світову війну і тим, проти якого Україна бореться у війні з Росією.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Новий день і нове зло наступають в одну мить. В одну й ту саму мить, коли світ не помічає. Дехто сонний, дехто глибоко спить, хтось не звертає увагу, хтось не надає значення. А загалом всі мовчать.

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І думають однаково: мене не торкнеться. Війна десь далеко…

…Нас омине, по нас не прилетить, за нами не прийдуть. На жаль, як наслідок – це стає клопотом усіх.

Рано чи пізно спогади про війну стають страшною реальністю. Сусід стає агресором, агресор стає терористом, а нацизм стає прикладом для наслідування, він може прийти у новій масці, з новими гаслами, але тією ж метою.

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На жаль, ми знаємо про це не із книжок. Знаємо, як зло може увірватися у твій дім…

…Форма зла стала іншою, але суть залишилася незмінною: зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями, вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі".