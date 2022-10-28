Зеленский: Нацизм приходит в новой маске, но с той же целью

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллели между нацизмом во II Мировойю войне и тем, против которого Украина борется в войне с Россией.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Новый день и новое зло наступают в одно мгновение. В один и тот же миг, когда мир не замечает. Некоторые сонные, некоторые глубоко спят, кто-то не обращает внимания, кто-то не придает значения. А в целом все молчат.

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И думают одинаково: меня не коснется. Война где-то далеко...

...Нас обойдет, за нами не прилетит, за нами не придут. К сожалению, как следствие - это становится заботой всех.

Рано или поздно воспоминания о войне становятся страшной реальностью. Сосед становится агрессором, агрессор становится террористом, а нацизм становится примером для подражания, он может прийти в новой маске, с новыми лозунгами, но той же целью.

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К сожалению, мы знаем об этом не из книг. Знаем, как зло может ворваться в твой дом...

...Форма зла стала другой, но суть осталась неизменной: зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями, вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли".