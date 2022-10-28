Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що 27 жовтня росіяни обстріляли 5 громад області.

Джерело: Живицький у Телеграм

Деталі: Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. У результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільних будинки.

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Близько 9 ранку випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади.

Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це додатково після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл.

Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – усього 16 приходів та Великописарівської громади – 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів.