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Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 01:56
Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що 27 жовтня росіяни обстріляли 5 громад області.

Джерело: Живицький у Телеграм

Деталі: Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. У результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільних будинки.

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Близько 9 ранку випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади.

Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це додатково після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл.

Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – усього 16 приходів та Великописарівської громади – 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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