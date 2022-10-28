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Сумщина: россияне выпускали снаряды и мины по общинам, били из АГС

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 01:56
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото ОВА

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что 27 октября россияне обстреляли 5 общин области.

Источник: Живицкий в Телеграмм

Детали: Утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской общины. В результате повреждена линия электропередач и два гражданских дома.

Около 9 утра выпустили 35 мин по одному из сел Белопольской общины.

Также били из артиллерии по территории Хотинской громады после 10 утра. Минометный огонь, 15 прилетов. И это дополнительно после утреннего обстрела громады, в результате чего пострадало одно из сел.

Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской общины - всего 16 приходов и Великописаревской общины - 8 приходов с АГС. Также открывали огонь из пулеметов.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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