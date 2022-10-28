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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 02:20
фото: Getty Images

Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів США.

Джерело: Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб

Деталі: Чиновники заявили, що про цей пакет офіційно буде оголошено у п'ятницю. До нього увійдуть боєприпаси для вже наявних систем озброєнь.

Зокрема йдеться про ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі.

Видання зазначає, що чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити ще не оприлюднені деталі пакету.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

Теми: війназброяСША
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