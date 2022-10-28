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США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 02:20
фото: Getty Images

Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов США.

Источник: Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц

Детали: Чиновники заявили, что об этом пакете официально будет объявлено в пятницу. В него войдут боеприпасы для уже имеющихся систем вооружений.

В частности речь идет о ракетно-артиллерийских системах высокой мобильности HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении.

Издание отмечает, что чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить еще не обнародованные детали пакета.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

Темы: войнаоружиеСША
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