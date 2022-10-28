Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 03:38
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
Фото AFP via Getty Images

Россия требует заседаний Совбеза ООН с целью распространять свою пропаганду и дезинформацию, а также готовит провокации с применением биологических веществ.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин, цитирует Укринформ

Детали: В течение двух последних дней Россия потребовала созыва трех заседаний Совета Безопасности с единственной целью - распространять свою пропаганду и дезинформацию, что является сознательным злоупотреблением ответственностью СБ по поддержанию международного мира и безопасности.

Реклама:

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения "военно-биологической деятельности США в Украине".

Гайовишин подчеркнула, что "Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие".

По ее словам, Украина готова к приему группы международных независимых экспертов для обеспечения прозрачности деятельности лабораторий общественного здоровья после того, как Россия прекратит полномасштабную агрессивную войну и выведет своих военных.

ВИДЕО ДНЯ

Распространяя ложь, Российская Федерация закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.

"Это угроза, к которой следует относиться серьезно. Украина обращается к международному сообществу с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на Россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия", - добавила заместитель постпреда.

Темы: РосcиявойнаООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: