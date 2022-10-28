Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия

Россия требует заседаний Совбеза ООН с целью распространять свою пропаганду и дезинформацию, а также готовит провокации с применением биологических веществ.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин, цитирует Укринформ

Детали: В течение двух последних дней Россия потребовала созыва трех заседаний Совета Безопасности с единственной целью - распространять свою пропаганду и дезинформацию, что является сознательным злоупотреблением ответственностью СБ по поддержанию международного мира и безопасности.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения "военно-биологической деятельности США в Украине".

Гайовишин подчеркнула, что "Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие".

По ее словам, Украина готова к приему группы международных независимых экспертов для обеспечения прозрачности деятельности лабораторий общественного здоровья после того, как Россия прекратит полномасштабную агрессивную войну и выведет своих военных.

Распространяя ложь, Российская Федерация закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.

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"Это угроза, к которой следует относиться серьезно. Украина обращается к международному сообществу с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на Россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия", - добавила заместитель постпреда.