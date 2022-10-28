ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

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Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.

Основні висновки аналітиків інституту:

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