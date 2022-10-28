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ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 04:44
ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

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Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.

Основні висновки аналітиків інституту:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати суверенітет України у спосіб, який є принципово несумісним із серйозними переговорами.
  • Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області та вздовж лінії Кремінна-Лисичанськ.
  • Війська РФ продовжують проводити оборонні приготування вздовж східного берега Дніпра в Херсонській області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська провели обмежені наземні атаки в Херсонській області.
  • Окупанти продовжують наступальні дії у Донецькій області.
  • Російські військові розіслали мобілізаційні повістки іноземним громадянам, які працюють у Росії.
  • Угруповання "Вагнера" Євгена Пригожина, можливо, продовжує розвивати свої можливості ведення повітряних боїв і має на озброєнні більш складну техніку на рівні зі звичайними російськими збройними силами.
  • Представники російської та окупаційної адміністрацій почали вилучати мобільні телефони у мешканців окупованих Росією територій для забезпечення так званих "правоохоронних та оперативних заходів безпеки".

Теми: війнаПутін
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