ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство
Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину.
Его заявления отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины, и что украинский народ существует как отдельная нация.
Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.
Основные выводы аналитиков института:
- Президент России Владимир Путин продолжает отвергать суверенитет Украины способом, который принципиально несовместим с серьезными переговорами.
- Высокопоставленный российский чиновник пригрозил, что Россия может нацелиться на западные коммерческие спутники, которые поддерживают Украину.
- Российские источники утверждают, что украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и вдоль линии Кременная-Лисичанск.
- Войска РФ продолжают проводить оборонительные приготовления вдоль восточного берега Днепра в Херсонской области.
- Российские источники утверждают, что украинские войска провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области.
- Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области.
- Российские военные разослали мобилизационные повестки иностранным гражданам, работающим в России.
- Группировка "Вагнера" Евгения Пригожина, возможно, продолжает развивать свои возможности ведения воздушных боев и имеет на вооружении более сложную технику на уровне с обычными российскими вооруженными силами.
- Представители российской и оккупационной администраций начали изымать мобильные телефоны у жителей оккупированных Россией территорий для обеспечения так называемых "правоохранительных и оперативных мер безопасности".