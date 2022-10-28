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ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 04:44
Влдаимир Путин. Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину.

Его заявления отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины, и что украинский народ существует как отдельная нация.

Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.

Основные выводы аналитиков института:

  • Президент России Владимир Путин продолжает отвергать суверенитет Украины способом, который принципиально несовместим с серьезными переговорами.
  • Высокопоставленный российский чиновник пригрозил, что Россия может нацелиться на западные коммерческие спутники, которые поддерживают Украину.
  • Российские источники утверждают, что украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и вдоль линии Кременная-Лисичанск.
  • Войска РФ продолжают проводить оборонительные приготовления вдоль восточного берега Днепра в Херсонской области.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области.
  • Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области.
  • Российские военные разослали мобилизационные повестки иностранным гражданам, работающим в России.
  • Группировка "Вагнера" Евгения Пригожина, возможно, продолжает развивать свои возможности ведения воздушных боев и имеет на вооружении более сложную технику на уровне с обычными российскими вооруженными силами.
  • Представители российской и оккупационной администраций начали изымать мобильные телефоны у жителей оккупированных Россией территорий для обеспечения так называемых "правоохранительных и оперативных мер безопасности".

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Темы: войнаПутин
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