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Враг с Черного моря угрожает 24 "Калибрами" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 05:45
Враг с Черного моря угрожает 24 Калибрами – ОК Юг
иллюстративное ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Вражеская корабельная группировка в Черном море насчитывает 11 кораблей и катеров, имея наготове 24 "Калибра".

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.

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Наготове остаются 24 "Калибры", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских больших десантных корабля".

Темы: Черное моревойнафлот
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