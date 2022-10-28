Враг с Черного моря угрожает 24 "Калибрами" – ОК "Юг"
Пятница, 28 октября 2022, 05:45
Вражеская корабельная группировка в Черном море насчитывает 11 кораблей и катеров, имея наготове 24 "Калибра".
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.
Наготове остаются 24 "Калибры", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских больших десантных корабля".
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