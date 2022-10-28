Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 08:18
Через обстріли російської армії 27 жовтня Донецька область знову зазнала втрат: троє людей загинули у Бахмуті й одна – у Святогірську.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Деталі: Ще 9 людей у четвер отримали поранення.
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Крім того, у Шандриголовому правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації.
Підсумовуючи втрати, Кириленко нагадує, що досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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