Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу

Через обстріли російської армії 27 жовтня Донецька область знову зазнала втрат: троє людей загинули у Бахмуті й одна – у Святогірську.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Ще 9 людей у четвер отримали поранення.

Крім того, у Шандриголовому правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації.

Підсумовуючи втрати, Кириленко нагадує, що досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.