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Россияне в Донецкой области убили 4 человека и ранили 9-х за сутки

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 08:18

Из-за обстрелов российской армии 27 октября Донецкая область снова понесла потери: три человека погибли в Бахмуте и один – в Святогорске.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Детали: Еще 9 человек в четверг получили ранения.

Кроме того, в Шандриголово правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации.

Подытоживая потери, Кириленко напоминает, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

 

Темы: Донецкая областьвойна
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