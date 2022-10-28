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Россияне в Донецкой области убили 4 человека и ранили 9-х за сутки

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 08:18

Из-за обстрелов российской армии 27 октября Донецкая область снова понесла потери: три человека погибли в Бахмуте и один – в Святогорске.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Детали: Еще 9 человек в четверг получили ранения.

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Кроме того, в Шандриголово правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации.

Подытоживая потери, Кириленко напоминает, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

 

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Темы: Донецкая областьвойна
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