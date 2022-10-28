Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 08:37

У Верховній раді заявили, що поїздка народного депутата Олексія Гончаренка до Косова є його власною ініціативою, і він не уповноважений представляти український парламент щодо Косова.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві апарату Верховної ради.

"Цей візит народного депутата Олексія Гончаренка є його власною ініціативою. Поїздка до Косова Олексія Гончаренка носить суто приватний характер. Верховна рада України чи будь-які її органи не уповноважували жодного народного депутата, зокрема, Олексія Гончаренка, представляти позицію українського парламенту у Косово чи будь-якій іншій країні" - йдеться у заяві.

Реклама:

У Раді нагадали, що позиція українського парламенту щодо міжнародних питань ухвалюється колегіально, голосуванням у сесійній залі більшістю голосів за відповідні рішення. Окрема думка народного депутата України, навіть, якщо він є членом парламентської делегації у міжнародній організації, не є позицією єдиного законодавчого органу держави, заявили у Верховній раді.

"Олексій Гончаренко не був уповноважений представляти Верховну раду України у міжнародних питаннях стосовно Косова чи, ба більше, висловлюватися від імені українського парламенту" - заявили у Раді.

Оновлення: Гончаренко відреагував: "Я ніколи не говорив, що уповноважували або я представляв інтереси державних органів. Я, як народний депутат, подав постанову про визнання Косово – незалежною державою. Мене запросили до Косово самі представники влади Косово".

ВІДЕО ДНЯ

Депутат вважає, що Верховна Рада боїться, щоб Сербія не запідозрила Україну в симпатіях до Косово. Але, на його думку, варто визнати незалежність Косово, бо "у Косово та України схожа історія боротьби проти тиранії" і "Косово має всі ознаки незалежної держави".

Нагадаємо: Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко у четвер виголосив промову в Асамблеї частково визнаного Косова, що стало першим виступом українського парламентаря в косовському парламенті.

УП, доповнено
Теми: Верховна РадаКосово
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Верховна Рада
Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: