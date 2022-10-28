У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові

У Верховній раді заявили, що поїздка народного депутата Олексія Гончаренка до Косова є його власною ініціативою, і він не уповноважений представляти український парламент щодо Косова.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві апарату Верховної ради.

"Цей візит народного депутата Олексія Гончаренка є його власною ініціативою. Поїздка до Косова Олексія Гончаренка носить суто приватний характер. Верховна рада України чи будь-які її органи не уповноважували жодного народного депутата, зокрема, Олексія Гончаренка, представляти позицію українського парламенту у Косово чи будь-якій іншій країні" - йдеться у заяві.

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У Раді нагадали, що позиція українського парламенту щодо міжнародних питань ухвалюється колегіально, голосуванням у сесійній залі більшістю голосів за відповідні рішення. Окрема думка народного депутата України, навіть, якщо він є членом парламентської делегації у міжнародній організації, не є позицією єдиного законодавчого органу держави, заявили у Верховній раді.

"Олексій Гончаренко не був уповноважений представляти Верховну раду України у міжнародних питаннях стосовно Косова чи, ба більше, висловлюватися від імені українського парламенту" - заявили у Раді.

Оновлення: Гончаренко відреагував: "Я ніколи не говорив, що уповноважували або я представляв інтереси державних органів. Я, як народний депутат, подав постанову про визнання Косово – незалежною державою. Мене запросили до Косово самі представники влади Косово".

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Депутат вважає, що Верховна Рада боїться, щоб Сербія не запідозрила Україну в симпатіях до Косово. Але, на його думку, варто визнати незалежність Косово, бо "у Косово та України схожа історія боротьби проти тиранії" і "Косово має всі ознаки незалежної держави".

Нагадаємо: Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко у четвер виголосив промову в Асамблеї частково визнаного Косова, що стало першим виступом українського парламентаря в косовському парламенті.