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В Раде заявили, что не уполномочивали Гончаренко представлять позицию парламента в Косово

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 08:37

В Верховной Раде заявили, что поездка народного депутата Алексея Гончаренко в Косово является его собственной инициативой, и он не уполномочен представлять украинский парламент по Косово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении аппарата Верховной Рады.

"Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер. Верховная Рада Украины или любые ее органы не уполномочивали ни одного народного депутата, в частности, Алексея Гончаренко, представлять позицию украинского парламента в Косово или любой другой стране", - говорится в заявлении.

В Раде напомнили, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения. Отдельное мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа государства, заявили в Верховной раде.

"Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную Раду Украины в международных вопросах относительно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - заявили в Раде.

Обновление: Гончаренко отреагировал: "Я никогда не говорил, что уполномочивали или я представлял интересы государственных органов. Я, как народный депутат, подал постановление о признании Косово – независимым государством. Меня пригласили в Косово сами представители власти Косово".

Депутат считает, что Верховная Рада боится, чтобы Сербия не заподозрила Украину в симпатиях к Косово. Но, по его мнению, стоит признать независимость Косово, потому что "у Косово и Украины похожая история борьбы против тирании" и "Косово имеет все признаки независимого государства".

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Напомним: Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в четверг произнес речь в Ассамблее частично признанного Косово, что стало первым выступлением украинского парламентария в косовском парламенте.

УП, дополнено
Темы: Верховная РадаКосово
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