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У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 09:08

У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: У п'ятницю з 09:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. 

Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

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