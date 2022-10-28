У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи

У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: У п'ятницю з 09:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.