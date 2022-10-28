У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 09:08
У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: У п'ятницю з 09:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.
Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
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