В трех районах Киевщины могут раздаваться взрывы из-за плановых работ

В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах жители могут слышать звуки взрывов 28 октября.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: В пятницу с 09:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов, что на территории Ракитнянской общины, планируется проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами.

Кроме того, в Бучанском и Вышгородском районах в течение дня саперы будут проводить плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.