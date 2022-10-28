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В трех районах Киевщины могут раздаваться взрывы из-за плановых работ

Пятница, 28 октября 2022, 09:08

В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах жители могут слышать звуки взрывов 28 октября.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: В пятницу с 09:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов, что на территории Ракитнянской общины, планируется проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами. 

Кроме того, в Бучанском и Вышгородском районах в течение дня саперы будут проводить плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

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