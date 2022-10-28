Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300: зруйновано адмінбудівлю, 1 поранений

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 жовтня 2022, 09:13
Ілюстративне фото ДСНС на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, є руйнування, 1 людина  отримала поранення.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову".

Деталі: За його словами, також було пошкоджено хлібопекарню. У результаті обстрілів одна людина отримала легкі поранення.

Крім того, Кім повідомив, що сьогодні з 09:00 до 16:00 в районі Кульбакине будуть виконуватись контрольовані підриви.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МиколаїввійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Ексглаву Держприкордонслужби підозрюють у зловживанні владою

Проблеми зі світлом у Києві планується усунути за 2-3 тижні - Кличко

Усі новини...
Миколаїв
СБУ схопила в Миколаєві "блогерів", які розганяли пропаганду РФ та зливали місця дислокації ЗСУ
Мер Миколаєва показав наслідки російських ударів: пошкоджені 5 багатоповерхівок
Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, влучили у п’ятиповерхівку – мер
Останні новини
01:22
Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС
00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний
23:48
Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді
23:31
Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану
23:13
Стабілізаційні відключення електрики торкнулися 4 мільйонів українців – Зеленський
22:58
МВС Естонії планує посилити контроль над українськими біженцями
22:53
Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі
22:45
Орбана треба просто перечекати – Кулеба
22:41
Економічні новини 28 жовтня: Маск очолив Twitter, Приватбанк звільнив "героя "батальону Монако"
Усі новини...