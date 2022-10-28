Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300: зруйновано адмінбудівлю, 1 поранений

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, є руйнування, 1 людина отримала поранення.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову".

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Деталі: За його словами, також було пошкоджено хлібопекарню. У результаті обстрілів одна людина отримала легкі поранення.

Крім того, Кім повідомив, що сьогодні з 09:00 до 16:00 в районі Кульбакине будуть виконуватись контрольовані підриви.