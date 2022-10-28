Ночью оккупанты били по Николаеву ракетами С-300: разрушено админздание, 1 раненый

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300, есть разрушения, 1 человек получил ранения.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Около 02:00 Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенную многоэтажную новостройку".

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Детали: По его словам, также была повреждена хлебопекарня. В результате обстрелов один человек получил легкие ранения.

Кроме того, Ким сообщил, что сегодня с 09:00 до 16:00 в районе Кульбакино будут выполняться контролируемые подрывы.