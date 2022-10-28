Шольц і Макрон пригрозили Байдену відповіддю через недобросовісну конкуренцію ‒ ЗМІ

Лідери Німеччини і Франції Олаф Шольц та Еммануель Макрон на тлі ускладнення стосунків між Парижем і Берліном останнім часом знайшли те, в чому вони згодні: зростаюче занепокоєння щодо недобросовісної конкуренції з боку США та потенційної необхідності для Європи дати відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Канцлер Німеччини і президент Франції обговорили свої спільні занепокоєння під час майже трьох з половиною годин переговорів за обідом з рибою, вином і шампанським у Парижі в середу.

Вони погодилися, що нещодавні американські плани державних субсидій є заходами, що спотворюють ринок, які мають на меті переконати компанії перенести своє виробництво в США, за словами людей, знайомих з їхніми дискусіями. І це проблема, яку вони хочуть, щоб Європейський Союз вирішив.

Обидва лідери погодилися, що ЄС не може залишатися осторонь, якщо Вашингтон просуватиме свій Закон про зниження інфляції, який пропонує зниження податків та енергетичні пільги для компаній, що інвестують на американській землі, в його нинішньому вигляді. Зокрема, нещодавно підписаний закон США заохочує споживачів "купувати американське", коли справа доходить до вибору електромобіля - крок, особливо дратівливий для великих автомобільних галузей Франції та Німеччини.

Повідомлення з паризького обіду таке: якщо США не скоротять масштаби, то ЄС доведеться завдати удару у відповідь. Будуть потрібні аналогічні схеми стимулювання для компаній, щоб уникнути недобросовісної конкуренції або втрати інвестицій. Такий крок ризикує занурити трансатлантичні відносини у нову торговельну війну.

Однак перед тим, як витягнути важку артилерію, Шольц і Макрон хочуть спробувати досягти рішення шляхом переговорів з Вашингтоном. Це має бути зроблено за допомогою нової "Робочої групи ЄС-США щодо Закону про зниження інфляції", яка була створена під час зустрічі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та заступника радника президента США з питань національної безпеки Майка Пайла у вівторок.

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Робоча група офіційних осіб ЄС та США зустрінеться в режимі відеоконференції наприкінці наступного тижня, що підкреслить серйозність намірів європейської сторони.

Крім того, наступного понеділка міністри торгівлі ЄС зберуться на неформальну зустріч у Празі, в якій планує взяти участь торговий представник США Кетрін Тай, щоб обговорити напруженість.