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Шольц и Макрон пригрозили Байдену ответом из-за недобросовестной конкуренции ‒ СМИ

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 09:51

Лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон на фоне осложнения отношений между Парижем и Берлином в последнее время все же нашли то, в чем они согласны: растущее беспокойство по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы дать ответ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Канцлер Германии и президент Франции обсудили свои общие беспокойства во время почти трех с половиной часов переговоров за обедом с рыбой, вином и шампанским в Париже в среду.

Они согласились, что недавние американские планы государственных субсидий - это меры, искажающие рынок, и их цель - убедить компании перенести свое производство в США, по словам людей, знакомых с их дискуссиями. И это проблема, которую, по их мнению, должен решить Европейский Союз.

Оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться в стороне, если Вашингтон будет продвигать свой Закон о снижении инфляции, который предлагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на американской земле, в его нынешнем виде. В частности, недавно подписанный в США закон поощряет потребителей "покупать американское", когда дело доходит до выбора электромобиля - шаг, особенно раздражающий крупные автомобильные отрасли Франции и Германии.

Месседж, который можно вынести из парижского обеда, таков: если США не сократят масштабы, то ЕС придется нанести ответный удар. Потребуются аналогичные схемы стимулирования для компаний, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций. Такой шаг рискует завести трансатлантические отношения в новую торговую войну.

Однако перед тем как вывести тяжелую артиллерию, Шольц и Макрон хотят попытаться достичь решения путем переговоров с Вашингтоном. Это должно быть сделано с помощью новой "Рабочей группы ЕС-США по Закону о снижении инфляции", которая была создана во время встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Пайла во вторник.

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Рабочая группа официальных лиц ЕС и США встретится в режиме видеоконференции в конце следующей недели, что подчеркнет серьезность намерений европейской стороны.

Кроме того, в следующий понедельник министры торговли ЕС соберутся на неформальную встречу в Праге, в которой планирует принять участие торговый представитель США Кэтрин Тай, чтобы обсудить создавшуюся напряженность.

Темы: СШАГерманияФранцияэкономика
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