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Втрати РФ за добу зросли на 480 осіб, два гелікоптери й літак

Олена РощінаП'ятниця, 28 жовтня 2022, 09:58

За останню добу Російська Федерація через свої загарбницькі дії в Україні втратила ще близько 480 військовослужбовців, а також 9 танків, 14 ББМ, один літак, два гелікоптери й три безпілотники. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали 

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  • особового складу ‒ близько 69 700 (+480) осіб,
  • танків ‒ 2 640 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 698 (+8) од,
  • РСЗВ – 379 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 192 (+0) од,
  • літаків – 272 (+1) од,
  • гелікоптерів – 251 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 351 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 151 (+1).

Дані уточнюються.

 

Теми: РосіявійнаГенштаб
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