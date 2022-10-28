Втрати РФ за добу зросли на 480 осіб, два гелікоптери й літак

За останню добу Російська Федерація через свої загарбницькі дії в Україні втратила ще близько 480 військовослужбовців, а також 9 танків, 14 ББМ, один літак, два гелікоптери й три безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали

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особового складу ‒ близько 69 700 (+480) осіб,

танків ‒ 2 640 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14) од,

артилерійських систем – 1 698 (+8) од,

РСЗВ – 379 (+0) од,

засоби ППО ‒ 192 (+0) од,

літаків – 272 (+1) од,

гелікоптерів – 251 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3),

крилаті ракети ‒ 351 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 151 (+1).

Дані уточнюються.