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Потери РФ за сутки выросли на 480 человек, два вертолета и самолет

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 09:58

За последние сутки Российская Федерация из-за своих захватнических действий в Украине потеряла еще порядка 480 военнослужащих, а также 9 танков, 14 ББМ, один самолет, два вертолета и три беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери России с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили 

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  • личного состава – порядка 69 700 (+480) человек,
  • танков – 2 640 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 378 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1 698 (+8) ед,
  • РСЗО – 379 (+0) ед,
  • средства ПВО– 192 (+0) ед,
  • самолетов – 272 (+1) ед,
  • вертолетов – 251 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
  • крылатые ракеты – 351 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10) ед,
  • специальная техника – 151 (+1).

Данные уточняются.

 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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