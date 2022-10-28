Потери РФ за сутки выросли на 480 человек, два вертолета и самолет

За последние сутки Российская Федерация из-за своих захватнических действий в Украине потеряла еще порядка 480 военнослужащих, а также 9 танков, 14 ББМ, один самолет, два вертолета и три беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери России с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили

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личного состава – порядка 69 700 (+480) человек,

танков – 2 640 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 5 378 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1 698 (+8) ед,

РСЗО – 379 (+0) ед,

средства ПВО– 192 (+0) ед,

самолетов – 272 (+1) ед,

вертолетов – 251 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),

крылатые ракеты – 351 (+0),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10) ед,

специальная техника – 151 (+1).

Данные уточняются.