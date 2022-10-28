На Полтавщині лунатимуть вибухи – навчання з метання гранат
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:35
28 жовтня на Полтавщині проводитимуть навчання з метання гранат та стрільби, через що можуть лунати звуки вибухів на території трьох громад.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram
Деталі: На території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. У Миргородській громаді заплановані навчання з техніки метання гранат.
Реклама:
Пряма мова: "Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій".