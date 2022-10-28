Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Полтавщині лунатимуть вибухи – навчання з метання гранат

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:35

28 жовтня на Полтавщині проводитимуть навчання з метання гранат та стрільби, через що можуть лунати звуки вибухів на території трьох громад.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: На території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. У Миргородській громаді заплановані навчання з техніки метання гранат. 

Пряма мова: "Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій".  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Полтавська областьвибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Ексглаву Держприкордонслужби підозрюють у зловживанні владою

Проблеми зі світлом у Києві планується усунути за 2-3 тижні - Кличко

Усі новини...
Полтавська область
Увечері на Полтавщині проведуть навчальні стрільби
На Полтавщині кажуть про аварію двох українських літаків, у ПС – про втрату одного
На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи
Останні новини
03:05
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські "Гради"
02:09
МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
01:22
Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС
00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний
23:48
Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді
23:31
Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану
23:13
Стабілізаційні відключення електрики торкнулися 4 мільйонів українців – Зеленський
22:58
МВС Естонії планує посилити контроль над українськими біженцями
22:53
Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі
Усі новини...