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На Полтавщині лунатимуть вибухи – навчання з метання гранат

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:35

28 жовтня на Полтавщині проводитимуть навчання з метання гранат та стрільби, через що можуть лунати звуки вибухів на території трьох громад.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: На території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. У Миргородській громаді заплановані навчання з техніки метання гранат. 

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Пряма мова: "Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій".  

Теми: Полтавська областьвибух
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