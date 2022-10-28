На Полтавщине будут слышны взрывы – учения по метанию гранат
Пятница, 28 октября 2022, 10:35
28 октября на Полтавщине будут проводить учения по метанию гранат и стрельбе, из-за чего могут раздаваться звуки взрывов на территории трех общин.
Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram
Детали: На территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. В Миргородской общине запланированы учения по технике метания гранат.
Реклама:
Прямая речь: "Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие".