На Полтавщине будут слышны взрывы – учения по метанию гранат

28 октября на Полтавщине будут проводить учения по метанию гранат и стрельбе, из-за чего могут раздаваться звуки взрывов на территории трех общин.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Детали: На территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. В Миргородской общине запланированы учения по технике метания гранат.

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Прямая речь: "Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие".