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Байден не вірить Путіну, коли той каже, що не має наміру застосовувати ядерну зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:37
Байден не вірить Путіну, коли той каже, що не має наміру застосовувати ядерну зброю
Джозеф байден, Getty Images

Президент США Джо Байден висловив у четвер скептицизм щодо коментаря президента Росії Владіміра Путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Путін у своїй промові раніше в той же день применшив ядерне протистояння із Заходом, наполягаючи на тому, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на ядерний "шантаж" з боку західних лідерів.

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"Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?" - сказав Байден.

"Він дуже небезпечний у своєму підході до цього", - зазначив він.

Путін та інші офіційні представники РФ особи неодноразово заявляли протягом останніх тижнів, що Росія може використати ядерну зброю для захисту своєї територіальної цілісності - зауваження, які на Заході інтерпретуються як неявні погрози використати її для захисту частин України, які, за твердженням Росії, були анексовані.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що, можливо, Росія розглядає можливість застосування так званої "брудної бомби" і створює привід для звинувачення України. Але, за його словами, Сполучені Штати поки що не бачать жодних ознак того, що це обов'язково так.

"Вони часто звинувачують інших у тому, що роблять самі або збираються робити. Ось чому ми повинні сприймати це серйозно", - сказав Кірбі про звинувачення Путіна.

"Я також скажу вам, що ми не бачимо жодних ознак, навіть сьогодні, що росіяни планують використовувати брудну бомбу або навіть готуються до цього", - додав він.

Теми: БайденПутінядерна зброя
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