Байден не верит Путину, когда тот говорит, что не намерен применять ядерное оружие

Президент США Джо Байден выразил в четверг скептицизм относительно комментария президента России Владимира Путина о том, что он не намеревался использовать ядерное оружие в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Путин в своей речи ранее в тот же день преуменьшил ядерное противостояние с Западом, настаивая на том, что Россия не угрожала применить ядерное оружие и лишь ответила на ядерный "шантаж" со стороны западных лидеров.

"Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?" - сказал Байден.

"Он очень опасен в своем подходе к этому", - отметил он.

Путин и другие официальные представители РФ лица неоднократно заявляли в течение последних недель, что Россия может использовать ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности - замечания, которые на Западе интерпретируются как неявные угрозы использовать его для защиты частей Украины, которые, по утверждению России, были аннексированы.

Ранее в интервью телеканалу CNN представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что, возможно, Россия рассматривает возможность применения так называемой "грязной бомбы" и создает повод для обвинения Украины. Но, по его словам, Соединенные Штаты пока не видят никаких признаков того, что это обязательно так.

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"Они часто обвиняют других в том, что делают сами или собираются делать. Вот почему мы должны воспринимать это серьезно", - сказал Кирби об обвинениях Путина.

"Я также скажу вам, что мы не видим никаких признаков, даже сегодня, что россияне планируют использовать грязную бомбу или даже готовятся к этому", - добавил он.