Глава МЗС Китаю у розмові з Лавровим заявив про підтримку "Росії під лідерством Путіна"

Міністр закордонних справ Китаю у розмові з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим заявив про підтримку Пекіном "Росії під лідерством Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, опублікованому китайською стороною.

Розмова міністрів відбулася 27 жовтня. Пекін відзначає привітальний лист Путіна для Сі Цзіньпіна у зв’язку з його переобранням, що відображає "високий рівень взаємної довіри й підтримки між Китаєм і Росією".

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"Китайська сторона також твердо підтримуватиме російську сторону, під лідерством президента Путіна, у тому, щоб об’єднувати російський народ для подолання труднощів, усунення проблем, реалізації стратегічних цілей розвитку та стверджувати статус Росії як великого гравця на міжнародній арені. Китай та Росія мають легітимне право реалізувати свій шлях розвитку… Будь-які спроби заблокувати прогрес Росії та Китаю приречені на невдачу", - зазначає Пекін у комюніке.

Також у ньому висловлюють бажання поглиблювати взаємодію з Москвою на усіх рівнях "на користь обом країнам та народам та більшій стабільності у хаотичному світі".

У комюніке згадують, що в розмові йшлося у тому числі про Україну, але без будь-яких деталей.