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Глава МИД Китая в разговоре с Лавровым заявил о поддержке "России под лидерством Путина"

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 10:33
сергей лавров, Getty Images

Министр иностранных дел Китая в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о поддержке Пекином "России под лидерством Путина".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, опубликованном китайской стороной. 

Разговор министров состоялся 27 октября. Пекин отмечает приветственное письмо Путина для Си Цзиньпина в связи с его переизбранием, что отражает "высокий уровень взаимного доверия и поддержки между Китаем и Россией".

"Китайская сторона также будет твердо поддерживать российскую сторону, под лидерством президента Путина, в том, чтобы объединять российский народ для преодоления трудностей, устранения проблем, реализации стратегических целей развития и утверждать статус России как крупного игрока на международной арене. Китай и Россия имеют легитимное право реализовать свой путь развития... Любые попытки заблокировать прогресс России и Китая обречены на неудачу", - отмечает Пекин в коммюнике.

Также в нем выражают желание углублять взаимодействие с Москвой на всех уровнях "на пользу обеим странам и народам и большей стабильности в хаотичном мире". 

В коммюнике упоминают, что в разговоре речь шла в том числе об Украине, но без каких-либо деталей. 

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Темы: КитайРосcияЛавровПутин
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