Аксьонов з помічником Путіна відвідали Херсон

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що разом із першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком відвідав Херсон.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Побували в порту і на переправі через Дніпро. Переправа порожня! Завершено роботу з організації виїзду жителів на лівобережжі Дніпра в безпечні регіони Росії.

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Радий, що всі охочі змогли швидко і безпечно покинути територію, яка зазнає обстрілів ЗСУ.

Крім того, ознайомилися з роботою Запорізької АЕС, зустрілися з колективом і оцінили загальну ситуацію в районі станції".

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