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Аксьонов з помічником Путіна відвідали Херсон

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:41
фото аксьонова

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що разом із першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком відвідав Херсон.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Побували в порту і на переправі через Дніпро. Переправа порожня! Завершено роботу з організації виїзду жителів на лівобережжі Дніпра в безпечні регіони Росії.

Радий, що всі охочі змогли швидко і безпечно покинути територію, яка зазнає обстрілів ЗСУ.

Крім того, ознайомилися з роботою Запорізької АЕС, зустрілися з колективом і оцінили загальну ситуацію в районі станції".

Нагадаємо:

  • У четвер Путін виступив на "Валдайському форумі", який був створений як платформа для розробки стратегії Росії.
  • Протягом чотирьох годин спічу й відповідей на запитання російський президент повторював звичні пропагандистські тези про "гегемонію Заходу" та боротьбу Росії проти неї.
  • Також він коментував питання можливого ядерного удару РФ і участі в саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

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Теми: ХерсонокупаціяПутінРосія
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