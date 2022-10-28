Аксьонов з помічником Путіна відвідали Херсон
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:41
Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що разом із першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком відвідав Херсон.
Джерело: Аксьонов у Telegram
Пряма мова Аксьонова: "Побували в порту і на переправі через Дніпро. Переправа порожня! Завершено роботу з організації виїзду жителів на лівобережжі Дніпра в безпечні регіони Росії.
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Радий, що всі охочі змогли швидко і безпечно покинути територію, яка зазнає обстрілів ЗСУ.
Крім того, ознайомилися з роботою Запорізької АЕС, зустрілися з колективом і оцінили загальну ситуацію в районі станції".
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