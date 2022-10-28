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Аксенов с помощником Путина посетили Херсон

Роман ПетренкоПятница, 28 октября 2022, 10:41
фото аксенова

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России.

Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ.

Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции".

Напомним:

  • В четверг Путин выступил на "Валдайском форуме", который был создан как платформа для разработки стратегии России.
  • В течение четырех часов спича и ответов на вопросы российский президент повторял привычные пропагандистские тезисы о "гегемонии Запада" и борьбе России против нее.
  • Также он комментировал вопросы возможного ядерного удара РФ и участия в саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

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Темы: ХерсоноккупацияПутинРосcия
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