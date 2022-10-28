Аксенов с помощником Путина посетили Херсон

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России.

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Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ.

Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции".

Напомним:

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