Заступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
Джерело: сюжет BIHUS info
Деталі: Кирило Тимошенко як заступник Андрія Єрмака в Офісі президента відповідає за відновлення України, тож багато їздить по регіонах. Новий позашляховик "Chevrolet Tahoe" чорного кольору регулярно помічають у його поїздках.
У Bihus Info зазначають, що ці автомобілі в Україну привозять лише під замовлення.
Навесні "General Motors" подарувала Україні 50 автівок "Chevrolet Tahoe". Вони призначалися владі для гуманітарної роботи.
Проте посадовці просили у компанії автівки для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій, а не для виконання службових обов'язків, наголошують журналісти.
Вони також не знайшли доказів, що авто, на якому їздить Кирило Тимошенко, з іншої партії або було закуплено органами влади.
Сам Тимошенко підтвердив, що їздить на "Chevrolet Tahoe", яке перебуває на балансі Державного управління справами. І його справді передали "General Motors".
Заступник Єрмака сказав, що їздить на "Chevrolet Tahoe" вже пів року у регіональні поїздки, на деокуповані території – і вже наїздив близько 40 тисяч кілометрів.
Однак журналісти зафіксували, що це ж авто систематично возить Тимошенка по Києву, зокрема з дому на роботу. Нібито інших автівок для співробітників ОП не вистачає.