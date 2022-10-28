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Заступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 10:45
Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe, скриншот

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 

Джерело: сюжет BIHUS info

Деталі: Кирило Тимошенко як заступник Андрія Єрмака в Офісі президента відповідає за відновлення України, тож багато їздить по регіонах. Новий позашляховик "Chevrolet Tahoe" чорного кольору регулярно помічають у його поїздках. 

У Bihus Info зазначають, що ці автомобілі в Україну привозять лише під замовлення. 

Навесні "General Motors" подарувала Україні 50 автівок "Chevrolet Tahoe". Вони призначалися владі для гуманітарної роботи.

Проте посадовці просили у компанії автівки для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій, а не для виконання службових обов'язків, наголошують журналісти. 

Вони також не знайшли доказів, що авто, на якому їздить Кирило Тимошенко, з іншої партії або було закуплено органами влади.

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Сам Тимошенко підтвердив, що їздить на "Chevrolet Tahoe", яке перебуває на балансі Державного управління справами. І його справді передали  "General Motors".

Заступник Єрмака сказав, що їздить на "Chevrolet Tahoe" вже пів року у регіональні поїздки, на деокуповані території – і вже наїздив близько 40 тисяч кілометрів. 

Однак журналісти зафіксували, що це ж авто систематично возить Тимошенка по Києву, зокрема з дому на роботу. Нібито інших автівок для співробітників ОП не вистачає. 

Теми: Офіс президентаавтогуманітарка
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