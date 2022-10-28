Заместитель Ермака Тимошенко ездит на авто, переданном на гуманитарные цели – Bihus Info

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.

Источник: сюжет BIHUS info

Детали: Кирилл Тимошенко как заместитель Андрея Ермака в Офисе президента отвечает за восстановление Украины, поэтому много ездит по регионам. Новый внедорожник "Chevrolet Tahoe" черного цвета регулярно замечают в его поездках.

В Bihus Info отмечают, что эти автомобили в Украину привозят только под заказ.

Весной "General Motors" подарила Украине 50 автомобилей "Chevrolet Tahoe". Они предназначались властям для гуманитарной работы.

Однако чиновники просили у компании машины для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий, а не для выполнения служебных обязанностей, отмечают журналисты.

Они также не нашли доказательств, что авто, на котором ездит Кирилл Тимошенко, из другой партии или было закуплено органами власти.

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Сам Тимошенко подтвердил, что ездит на "Chevrolet Tahoe", которое находится на балансе Государственного управления делами. И его действительно передали "General Motors".

Заместитель Ермака сказал, что ездит на "Chevrolet Tahoe" уже полгода в региональные поездки, на деоккупированные территории – и уже наездил около 40 тысяч километров.

Однако журналисты зафиксировали, что это же авто систематически возит Тимошенко по Киеву, в частности из дома на работу. Якобы других автомобилей для сотрудников ОП не хватает.