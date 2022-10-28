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Заместитель Ермака Тимошенко ездит на авто, переданном на гуманитарные цели – Bihus Info

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 10:45
Заместитель Ермака Тимошенко ездит на авто, переданном на гуманитарные цели – Bihus Info
Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, скриншот

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 

Источник: сюжет BIHUS info

Детали: Кирилл Тимошенко как заместитель Андрея Ермака в Офисе президента отвечает за восстановление Украины, поэтому много ездит по регионам. Новый внедорожник "Chevrolet Tahoe" черного цвета регулярно замечают в его поездках.

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В Bihus Info отмечают, что эти автомобили в Украину привозят только под заказ. 

Весной "General Motors" подарила Украине 50 автомобилей "Chevrolet Tahoe". Они предназначались властям для гуманитарной работы.

Однако чиновники просили у компании машины для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий, а не для выполнения служебных обязанностей, отмечают журналисты. 

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Они также не нашли доказательств, что авто, на котором ездит Кирилл Тимошенко, из другой партии или было закуплено органами власти. 

Сам Тимошенко подтвердил, что ездит на "Chevrolet Tahoe", которое находится на балансе Государственного управления делами. И его действительно передали "General Motors".

Заместитель Ермака сказал, что ездит на "Chevrolet Tahoe" уже полгода в региональные поездки, на деоккупированные территории – и уже наездил около 40 тысяч километров. 

Однако журналисты зафиксировали, что это же авто систематически возит Тимошенко по Киеву, в частности из дома на работу. Якобы других автомобилей для сотрудников ОП не хватает.

Темы: Офис президентаавтогуманитарка
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