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Zoom відключає від відеозв'язку виші Росії попри оплату – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:21
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Американська компанія Zoom почала відключати від відеосервісу російські університети, навіть незважаючи на внесену за послуги плату.

Джерело: російська газета "Ведомости" з посиланням на джерела, TelecomDaily

Деталі: За даними ЗМІ, з такою проблемою могли зіткнутися щонайменше три російські університети. За словами співрозмовника видання, до його компанії у сфері відеоконференцзв'язку звернувся "великий виш", якому відключили Zoom попри оплату за користування сервісом до листопада. За інформацією газети, це може бути філія Російського державного університету правосуддя в Казані.

Інше джерело стверджує, що Zoom відмовився обслуговувати Російський державний соціальний університет і Оренбурзький державний медичний університет. На запит видання університети не відповіли. 

У квітні 2021 року Роскомнадзор порекомендував росіянам переходити на використання вітчизняного програмного забезпечення.

Довідково: У жовтні цього року російське інформаційно-аналітичне агентство TelecomDaily повідомляло, що 77% росіян для відеоконференцзв'язку використовують американський сервіс Zoom.

Теми: Росіятехнологіїосвіта
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