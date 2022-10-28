Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Zoom отключает от видеосвязи вузы России, несмотря на оплату – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 октября 2022, 11:21
Иллюстративное фото из открытых источников

Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты, даже несмотря на внесенную за услуги плату.

Источник: российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники, TelecomDaily

Детали: По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться как минимум три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился "крупный вуз", которому отключили Zoom, несмотря на оплату пользования сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани.

Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. На запрос издания университеты не ответили. 

В апреле 2021 года Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.

Cправка: В октября этого года российское информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщало, что 77% россиян для видеоконференцсвязи используют американский сервис Zoom.

Темы: Росcиятехнологииобразование
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Проблемы со светом в Киеве планируется устранить за 2-3 недели - Кличко

Все новости...
Росcия
СМИ: В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников, есть погибшие
Оккупанты призывают людей не переводить часы вместе с Украиной
Аксенов с помощником Путина посетили Херсон
Последние новости
03:05
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"
02:09
МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно
01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
00:41
Сумская область: Россияне выпустили по пограничью 40 боеприпасов
00:04
Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный
23:48
Первая женщина-премьер Италии требует от органов власти называть ее должность в мужском роде
23:31
Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения
23:13
Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский
22:58
МВД Эстонии планирует усилить контроль над украинскими беженцами
22:53
Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше
Все новости...