Zoom отключает от видеосвязи вузы России, несмотря на оплату – росСМИ

Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты, даже несмотря на внесенную за услуги плату.

Источник: российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники, TelecomDaily

Детали: По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться как минимум три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился "крупный вуз", которому отключили Zoom, несмотря на оплату пользования сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани.

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Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. На запрос издания университеты не ответили.

В апреле 2021 года Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.

Cправка: В октября этого года российское информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщало, что 77% россиян для видеоконференцсвязи используют американский сервис Zoom.